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Mahkeme Mavi Marmara mağduruna 3'üncü kez Adli Tıp incelemesi istedi - Son Dakika

Mahkeme Mavi Marmara mağduruna 3'üncü kez Adli Tıp incelemesi istedi

23.12.2021 11:36
Mahkeme Mavi Marmara mağduruna 3'üncü kez Adli Tıp incelemesi istedi

İSRAİL'in Mavi Marmara gemisine saldırısında yaralanan Zeki Kaya, mağduriyetinin giderilmesi açtığı tazminat davasında, olayın üzerinden geçen 11 yıla rağmen, 3'üncü kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İSRAİL'in Mavi Marmara gemisine saldırısında yaralanan Zeki Kaya, mağduriyetinin giderilmesi açtığı tazminat davasında, olayın üzerinden geçen 11 yıla rağmen, 3'üncü kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın raporlarına rağmen, Kaya'nın mağduriyetinin 3'üncü kez tespit edilmesini istedi. Kaya yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İsrail Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda askeri operasyon yapmış, 10 Türk vatandaşının ölümüne yüzlerce aktivistin de yaralanmasına neden olmuştu. BM İnsan Hakları Konseyi Uluslararası Vaka İnceleme Heyeti'nin raporunda "Kabul edilemeyecek ölçüde gaddarca, inanılmayacak ölçüde şiddet içeren, insan hakları hukukunu ciddi şekilde ihlal eden…G tespitlerinde bulunduğu saldırıyla ilgili İsrail Genelkurmay Başkanının da aralarında olduğu sorumlular hakkında dava açılmıştı. Ancak İsrail'in özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul etmesi sonrası, iki ülke arasında normalleşme anlaşması imzalandı. Ceza davası düşürüldü ve mağdurların İsrail aleyhine açtığı davalar Türkiye'ye yönlendirilmişti. Denizli'de yaşayan Zeki Kaya ilk tazminat davasını açan Mavi Marmara mağduru olmuştu.

MAHKEME 'İSRAİL EGEMENLİK HAKKINI KULLANDI' DİYEREK DAVAYI REDDETTİ

Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 260 bin maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, gerekçesinde uluslararası sularda gerçekleşen katliamda İsrail'in egemenlik haklarını kullandığını, uluslararası hukuka göre Türk mahkemelerinin Tel Aviv yönetimini yargılamayacağını belirtti.

İSTİNAF 'TÜRKİYE ANLAŞYA YAPTI, TARAF OLDU' KARARIYLA DAVAYİ DEVAM ETTİRDİ Kaya'nın avukatı Abdullah Sığınç'ın itirazı üzerine istinaf mahkemesi, iki ülke arasındaki anlaşma gereği Türkiye'nin taraf sıfatı olduğunu belirterek, davanın kabul edilmesine karar verdi. Bu kararla tazminat davası yeniden başladı.

İKİ ADLİ TIP RAPORU DA 'MAĞDURİYETİ' TESPİT ETTİ Mavi Marmara mağduru Kaya'nın 4 yıldır devam eden tazminat davasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu ve Pamukkale Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın raporlarına rağmen karar verilmedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu saldırıdan kısa süre sonra yaptığı incelemede, Zeki Kaya'nın 'basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek majör depresyon' tespiti yapıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde aynı tanıyla 10 yıldır düzenli ilaç kullanan Kaya, mahkemenin kararıyla ikinci kez adli tıp muayenesine gönderildi. Kaya'yı muayene eden Pamukkale Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 'Maruz kaldığı olay nedeniyle 2010 yılındaki yaşına göre özür oranının yüzde 56 ve sürekli nitelikte olduğu' tespitiyle rapor düzenledi.

11 YIL 7 AY SONRA 3'ÜNCÜ KEZ ADLİ TIP MUAYENEYESİDenizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Aralık tarihli ara kararında dosyadaki iki Adli Tıp raporuna rağmen, üçüncü kez yeniden mağduriyetin belirlenmesini istedi. Olayın üzerinden 11 yıl 7 ay geçtikten sonra, Zeki Kaya İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilecek.

SİLAH KABZASIYLA DARP EDİLDİ

Denizli'de yaşayan Zeki Kaya, Gazze'ye insani yardım götürmek için bindiği Mavi Marmara gemisinde, İsrail askerleri tarafından silah kabzasıyla darp edildi. Gemide 3 gün gözaltında tutuldu. Bilgisayarı ve üzerindeki paralara el konuldu.


Mahkeme Mavi Marmara mağduruna 3'üncü kez Adli Tıp incelemesi istedi

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Marmara, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahkeme Mavi Marmara mağduruna 3'üncü kez Adli Tıp incelemesi istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahkeme Mavi Marmara mağduruna 3'üncü kez Adli Tıp incelemesi istedi - Son Dakika
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