Mahmud Halil: Sınır Dışı Edilemem

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen aktivist Mahmud Halil, ABD'den yasal olarak sınır dışı edilemeyeceğini savundu.

Halil, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yayımlanan bir video mesajda, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), kendisinin "sınır dışı edilerek Cezayir'e gönderileceği" açıklamasına tepki gösterdi.

ABD'de yasal olarak sınır dışı edilemeyeceğini söyleyen Halil, "Temyiz başvurum devam ederken, yasal olarak gözaltına alınamayacağımı veya sınır dışı edilemeyeceğimi garanti eden emirler hala yürürlükte." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınması sonrası geçen yaklaşık bir yıllık sürede ABD yönetiminin, "(kendisinin) bir suç işlediğine veya yasa dışı bir davranışta bulunduğuna dair bir kanıt bile sunamadığını" belirten Halil, şunları kaydetti:

"Daha önce de söylediğim gibi, tek suçum ABD hükümeti ve Columbia Üniversitesi tarafından finanse edilen ve desteklenen bir soykırımı protesto etmekti. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar burada veya başka herhangi bir yerde Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğim."

DHS Sözcüsü Tricia McLaughlin, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan röportajında, Halil'in sınır dışı edilmesi konusuna değinerek, "Görünüşe göre Cezayir'e gidecek. Şu anki düşünce bu." demişti.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, Mart 2025'te eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların "tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı" gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.