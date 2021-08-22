Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay ile birlikte kızları Lavin'i ABD'de okula yazdırmak için seyahate hazırlanıyordu. Seyahat öncesi yapılan testte Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

EŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Mahsun Kırmızıgül'ün eşinin ise yapılan test sonucunda negatif olduğu ortaya çıktı. Ünlü sanatçı kızı ile birlikte 14 gün karantina da kaldıktan sonra Amerika'ya gidebilecek. Minik Lavin okula 15 gün geç başlayacak.