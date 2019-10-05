Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan keçi kurtarıldı
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Mahsur kalan keçi kurtarıldı

1 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir dağ yamacında kayalıklar arasında 2 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mahsur kalan keçi kurtarıldı, System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir dağ yamacında kayalıklar arasında 2 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Doğanköy Mahallesi sınırlarındaki kırsal bölgede bir keçinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine gitti.

Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yamaçtan alınan keçi, sahibine teslim edildi.

Çoban, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Denizli, İtfaiye, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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