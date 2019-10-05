Mahsur kalan keçi kurtarıldı

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir dağ yamacında kayalıklar arasında 2 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Doğanköy Mahallesi sınırlarındaki kırsal bölgede bir keçinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine gitti.

Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yamaçtan alınan keçi, sahibine teslim edildi.

Çoban, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.