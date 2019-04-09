Son Dakika Haberleri: Makam Kapısına 5 Kilo, Birim Kapılarına 2'şer Kiloluk Ağırlık Koyarak Göreve Başladı.

Makam Kapısına 5 Kilo, Birim Kapılarına 2'şer Kiloluk Ağırlık Koyarak Göreve Başladı.

26 dakika önce

Makam kapısına 5 kilo, birim kapılarına 2'şer kiloluk ağırlık koyarak göreve başladı.

Makam kapısına 5 kilo, birim kapılarına 2'şer kiloluk ağırlık koyarak göreve başladı...Bakan Çaylı, ağırlıkların vatandaşlara her zaman kapısının açık olduğu anlamını taşıdığını söyledi
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 3. Dönemin startını verdi
Belediye Başkanı Zeki Çaylı:
" Mesajı halkımız anladı"

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 dönemi AK Parti'de son seçimler de MHP'den aday olan mevcut Belediye Başkanı Zeki Çaylı, belediye makamının kapısına 5 kiloluk, diğer birimlerin kapısına ise 2'şer kiloluk tartı ağırlığı koyarak görev başı yaptı.
31 Mart seçimlerinde 6 bin 624 geçerli oyun 2 bin 720'sini alarak üçüncü kez belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı, parti binası önünde toplanan partililerle birlikte konfeti ve meşaleler eşliğinde belediyeye kadar yürüdü. Burada kurban kesimi ve yapılan duanın ardından belediyeye geçen başkan Çaylı, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Vatandaşlar bol bol fotoğrafta çektiren Çaylı, kendisine getirilen bir tepsi baklavayı da ziyaretçilere dağıttı.
Başkan Zeki Çaylı, üçüncü dönemi olduğunu ve seçim heyecanın sürdüğünü belirterek, "Seçimlerin tüm ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi bu hizmet noktasına getiren ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Onların hizmetkarı olmaktan mutluyuz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bütün ekibimizle birlikte ilçe halkımıza hiçbir ayırım göstermeden, bütün mahalleri bir kabul edip, herkesi birinci sınıf Yeniceli kabul edip hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Makam kapısına koyduğu 5 kiloluk ağırlıkla ilgili birilerine mesaj gönderdiğini de kaydeden Başkan Çaylı, " Kapının açık olması manasındaydı. 10 yıl kapımız açıktı ve hiç kapanmadı. Ben onu birilerine mesaj verme adına 5 kiloluk demiştim. Eskipazar Belediye Başkanımız Hüseyin Dönmez kapıyı komple söktü. Bizim 5 kilo kapının örtülmesini engelleyecektir. Herhalde Yenice halkımız mesajı anlamıştır. Biz hep vatandaşlarımızla birlikte beraber olduk. Yenice'de doğduk, yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ve burada öleceğiz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:56 Kaynak: İHA
Zeki Çaylı, Yenice, Çaylı, Genel
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