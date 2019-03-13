Makam Odası ve Korumaların Arkasına Sığınmayacağım"

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, "Makam odalarının ve korumaların arkasına sığınmadan daima halkımızın içinde birliktelik ruhuyla gönül belediyeciliği yapacağız." dedi.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, "Makam odalarının ve korumaların arkasına sığınmadan daima halkımızın içinde birliktelik ruhuyla gönül belediyeciliği yapacağız." dedi.



Çakın, seçim çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Projelerini anlatan ve destek isteyen Mehmet Çakın, göreve geldiğinde belediyeyi birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini söyledi.



Çakın, şöyle konuştu:



"Makam odalarının ve korumaların arkasına sığınmadan daima halkımızın içinde birliktelik ruhuyla gönül belediyeciliği yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun söz verdiği 2 yüzme havuzundan biri Karaağaç Mahallesi'ne inşa edilecek. Yaparsa AK Parti yapar. Çünkü biz söz değil icraat üretiyoruz. Bundan sonra da ne yapılacaksa bunları AK Parti hayata geçirecek. İlimize pek çok hizmeti kazandırmaya devam edeceğiz. Bir taraftan şehrimizin cazibesini daha fazla attırmak, ilimize daha fazla yatırımcıların gelmesini sağlamak bizim önceliğimiz olacak. Böylelikle gençlerimize ve kadınlara iş imkanı sunacak birçok projeyi de hayata geçireceğiz. İlimizin artan trafik ve otopark problemine çözüm için hafif raylı sistemi, şehrimizle tanıştıracağız."



"Garibanların yanında olduğumuzu göstereceğiz"



Dikilitaş Mahallesi'nde "Millet Bahçesi" projesini hayata geçireceklerini aktaran Çakın, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne ait binaları şehrin farklı noktalarına taşıyarak buradaki 55 bin metrekarelik alanı halkın hizmetine sunacaklarını dile getirdi.



Gençleri, kadınları ve çalışabilir engellileri iş sahibi yapacaklarını vurgulayan Çakın, "Sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışıyla Uşak'ta gariban kim varsa hepsine ulaşacağız. Garibanların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Bütün bunları halkımızın hakkını gözeterek yapacağız. Önümüzdeki dönemde 2023'e giderken, taşa takılmadan, çamura batmadan ve herkesin huzur içinde dolaşmasını, hiçbir şekilde karanlık sokaklar olmadan, kaldırımlar işgal edilmeden, parklarımız kesinlikle çocukların hayatını tehlikeye atmadan inşa edilecek ve çocuklarımıza miras bırakılacak." diye konuştu.



Çakın'ın ziyaretlerine AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve parti yöneticileri de katıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani

Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi