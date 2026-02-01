Makattan Kanama Ciddi Hastalık Belirtisi Olabilir

TUVALETTE karşılaşılan kanama, buzdağının sadece görünen yüzü olabilir. Toplumda genellikle hemoroid ile karıştırılan bu durumun altında, mide rahatsızlıklarından bağırsak kanserine kadar pek çok ciddi hastalığın yatabileceğini belirten Medipol Sağlık Grubu'ndan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Baldan, "Her hastalığın tedavisi farklıdır. Bu yüzden doğru tanı hayati önem taşır" dedi.

Toplumda sıkça rastlanan ancak mahremiyet duygusu ya da basit bir hemoroiddir düşüncesiyle doktora gitmekten kaçınılan makat kanamaları, aslında vücudun verdiği en ciddi imdat çağrılarından biri olabilir. Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Baldan, "Makattan kanama her zaman hemoroid kaynaklı değildir. Özellikle tekrarlayan veya uzun süren kanamalarda, 50 yaş üzerinde veya ek şikayetlerinin olduğu kanamalarda mutlaka ayrıntılı inceleme yapılmalıdır" dedi.

'MAKAT, SİNDİRİM SİSTEMİNİN SON HALKASIDIR'

Makattan kanamanın nedeninin doğru tespit edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Yüksel Baldan, "Makattan kanama, hemoroid ya da anal fissür gibi makat hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi, mide bağırsak sisteminin herhangi bir noktasındaki bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bu nedenle kanamanın süresi, miktarı, rengi ve eşlik eden şikayetler ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Enfeksiyonlar, iltihabi bağırsak hastalıkları, kansere dönüşme riski taşıyan polipler ve bağırsak kanserleri de makattan kanamaya yol açabilir. Her hastalığın tedavisi farklıdır. Bu yüzden doğru tanı hayati önem taşır" diye konuştu.

50 YAŞ ÜZERİNDE RİSK DAHA FAZLA

Makattan kanamanın her yaşta görülebileceğini ancak ileri yaşta daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Yüksel Baldan, "Özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde kolorektal kanser riski artar. Bu yaş grubunda görülen kanamalar mutlaka ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Makattan kanama şikayeti olan herkes mutlaka genel cerrahi ya da gastroenteroloji uzmanına başvurmalıdır" dedi.