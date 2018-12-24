Makbule Orman Ortaokulunda Dijital Sınıf Açıldı

Makbule Orman Ortaokulunda, Almanya, İtalya, Litvanya ve Çekya'dan okulların ortaklığında yürütülen "Dijital Okullar (Digi Schools)" Erasmus+ Projesi kapsamında dijital sınıf açıldı.

Makbule Orman Ortaokulunda, Almanya, İtalya, Litvanya ve Çekya'dan okulların ortaklığında yürütülen "Dijital Okullar (Digi Schools)" Erasmus+ Projesi kapsamında dijital sınıf açıldı.



Makbule Orman Ortaokulunda Dijital Okullar Projesi kapsamında oluşturulan Dijital Sınıfına açılışı, bilgilendirme toplantısıyla yapıldı.



Okul Müdürü Abdullah Yıldırım, teknolojinin iletişimde, haberleşme ve eğitimde araç niteliğinde olduğunu belirterek, kalitesi yüksek, işlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan kolaylaşmış bir hayat için teknolojinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Projenin bu bakış açısıyla ortaya çıktığını dile getiren Yıldırım, veli, öğrenci, öğretmen ve okul personeli tarafından eğitimin her aşamasında teknolojinin etkili bir şekilde kullanımına olanak sağlanacağını sözlerine ekledi.



Proje Koordinatörü İngilizce öğretmeni Fatih Şimşek de dijital öğrenme ortamı sunacak sınıfla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'na ve misafirlere bilgiler verdi.



Açılışı gerçekleştirilen sınıfta mobil araçlarla bireyselleştirilmiş eğitime olanak sağlanacağını belirten Şimşek, proje doğrultusunda, tabletler ve etkileşimli tahta ile e-öğrenme ve e-sınav ile anlık sınav analizleri yapılabileceğini ifade etti.



Proje kapsamında öğrenci-veli iş birliğini artırmaya yönelik ters yüz edilmiş öğrenme ortamı hazırlanarak mayıs ayında proje ortağı ülkelerden gelecek 20 öğretmenle de e-sınav uygulamaları yapılacak.



Dijital sınıfın açılışının ardından okulu gezen misafirler, eğitim ortamları ve kütüphanede incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.



Açılışa Vali Fahri Meral'in eşi Zehra Meral, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ile daire amirleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

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