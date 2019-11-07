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Son Dakika Güncel Maket polis aracından hırsızlık kamerada

Maket polis aracından hırsızlık kamerada

6 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı.

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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekerek, trafik kazalarının önüne geçmek için Fethiye- Antalya Karayolu üzerindeki Uğurlu Kavşağı'na yerleştirilen maket polis aracının tepe lambası, güneş paneli ve aküsü, geçen 31 Ekim günü çalındı.

Hırsızları yakalamak için harekete geçen polis, kavşaktaki mobese görüntülerini inceledi. Görüntülerde, olay yerine geldikleri otomobilde arıza varmış gibi davranan 2 şüphelinin, maket araçtaki elektrik tesisatını söktüğünü görüldü. Plakası belirlenerek takibe alınan otomobildeki şüphelilerin, kısa mesafe sonra çaldıkları elektrik aksamındaki fazlalıkları çöpe attıkları da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüphelilerin Fethiye'deki bir otelde çalışan Beytullah İ. ile amcasının oğlu Yusuf İ. oldukları tespit edildi. İki şüphelinin içinde bulunduğu otomobil dün akşam, hırsızlığın gerçekleştiği kavşakta durduruldu. Otomobilin bagajında çalınan tepe lambasını bulan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, Seydiler Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada da akü ve güneş panelleri ele geçirildi. Kuzenler, sorgularının ardından 'hırsızlık' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.


Seydikemer, Fethiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:07 Kaynak: DHA
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