Mal varlığı dondurulacaklar listesine DEAŞ'ın yeni elebaşının ismi eklendi - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın adı mal varlığı dondurulacaklar listesine eklendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, BMGK kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ekindeki listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçtiğimiz ay aldığı kararla DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı yaptırım listesine almıştı. El-Mevla'yı terör listesine eklediğini duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı da, kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar ödül koymuştu.