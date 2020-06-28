Mal varlığı dondurulacaklar listesine DEAŞ'ın yeni elebaşının ismi eklendi - Son Dakika

Mal varlığı dondurulacaklar listesine DEAŞ'ın yeni elebaşının ismi eklendi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın adı mal varlığı dondurulacaklar listesine eklendi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın adı mal varlığı dondurulacaklar listesine eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, BMGK kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ekindeki listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

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Karara göre listenin 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' başlıklı bölümüne öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçen Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın ismi eklendi. 1976 doğumlu Irak uyruklu al-Mavla'nın kullandığı veya bilinen 12 diğer adına da listede yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçtiğimiz ay aldığı kararla DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı yaptırım listesine almıştı. El-Mevla'yı terör listesine eklediğini duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı da, kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar ödül koymuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Said, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:46 Kaynak: DHA

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