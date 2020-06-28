Mal varlığı dondurulacaklar listesine DEAŞ'ın yeni elebaşının ismi eklendi - Son Dakika

Mal varlığı dondurulacaklar listesine DEAŞ'ın yeni elebaşının ismi eklendi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın adı mal varlığı dondurulacaklar listesine eklendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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