Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

6 saat önce

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi, System.String[]

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Malatya Eğitim Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde saat 00.07'de 2 kilo 900 gram ağırlığında doğan bebeğe "Azra" adı verildi.

Anne Gülistan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, "3 erkek oğlum vardı, bir kızım doğdu, mutlu oldum. Hayırlı bir yıl bekliyoruz. Ortanca çocuğum hasta, sağlığına kavuşur inşallah." şeklinde konuştu.

İnşaat işçisi baba Cumali Karakaya ise 3 erkek çocuktan sonra kız çocuğu sahibi olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Karakaya, Azra'nın eve daha fazla sevgi katacağına inandığını belirterek, "Sevinçliyiz ama sevincimiz buruk, lösemi hastası oğlum var, ona nakil yapılacağında alternatifler çoğalsın diye bir çocuk daha yaptık. İnşallah 2020 yılı İslam ümmeti için hayırlı olur. İnşallah Azra bize uğur getirir, Allah evladı olmayanlara da evlat versin." dedi.

Kadın doğum uzmanı Doç. Dr. Hanifi Şahin ise Azra'nın sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Adıyaman

Adıyaman'daki özel bir hastanede saat 00.00'da 3 kilo 850 gram ağırlığında doğan bebeğe "Zeynep Ömür" adı verildi.

Anne Gül Sayıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini ifade etti.

2020 yılının ilk doğan bebeklerinden birinin kendi kızı olduğunu belirten Sayıner, "Bebeğimin yılın ilk dakikalarında doğması bizleri ayrıca mutlu etti. Kızımın adını Zeynep Ömür koymak istiyorum. 3 kilo 850 gram olan bebeğimin sağlıklı olmasına da sevindim." diye konuştu.

Baba Hakan Sayıner ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Kadın doğum uzmanı Dr. Münire Yücel ise 2020 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdiklerini aktararak, "Çok güzel ve sağlıklı bir bebek dünyaya geldi, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.

Nurşen Kavan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.00'da 4 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Anne Kavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk dakikalarında ikinci çocuğunu kucağına almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kavan, yeni yılın çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
08:11 Başkentte yangın: 3 ölü (3) - Son Dakika
08:09 2020 YILBAŞI HABERLERİ - Son Dakika
08:04 New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı - Son Dakika
08:04 Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü - Son Dakika
08:00 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 08:19:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]