Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın Hekimhan ilçesine bağlı Yukarı Selimli Mahallesi, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Yukarı Selimli Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hekimhan İlçesi Yukarı Selimli Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 16 Ekim 2020 tarihi saat 12.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina kararı alınmıştır" denildi.