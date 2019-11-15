Son Dakika Haberleri: Malatya'da 3 ton kaçak içki ele geçirildi
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Malatya'da 3 ton kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da 3 ton kaçak içki ele geçirildiMALATYA - Malatya'da 3 ton kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Malatya'da 3 ton kaçak içki ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da 3 ton kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hekimhan ilçesi Hasançelebi ve Çulhalı mahallelerinde ihbar üzerine harekete geçerek, 2 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskında 500 kilogram satışa hazır şişelenmiş vaziyette, 2 bin 500 kilogram ise jelikan bidonlar içerisinde mayalanma aşamasında toplam 3 ton imal edilmiş "boğma" diye tabir edilen kaçak rakı ve kaçak içki imalatında kullanılan yardımcı malzeme ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen kaçak, sahte boğma rakı piyasaya sunulmadan toplandı.

Adli makamların talimatı doğrultusunda olay şüphelisi 2 şahıs gözaltına alınarak, tahkikata başlanıldı.

Malatya'da 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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