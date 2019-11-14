Son Dakika Haberleri: Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya ile çevre illerde sahte içki imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik uzun süreli istihbari çalışma gerçekleştirdi.

Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi'nde belirlenen 9 ayrı adrese 100 personelle eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 tonu satışa hazır halde şişelenmiş, 55 tonu ise bidonlarda mayalanmaya aşamasında toplam 61 ton sahte içki bulundu.

Operasyonda ayrıca alkol yapımında kullanılan 15 distilasyon cihazı, 30 alkol kaynatma kazanı, çok sayıda jelikan bidon, el arabası ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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