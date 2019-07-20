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Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

27 dakika önce

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Abdullah Nimetoğlu (28) ile Y.N. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada karşılıklı açılan ateş sonucunda Abdullah Nimetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken akrabası Y.N. ise yaralandı. Yaralı şahsın kaçarak izini kaybettirdiği olay sonrasında ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği Gökçe Mahallesi'nde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri yaralı olarak olay yerinde kaçan Y.N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kavgada hayatını kaybeden Abdullah Nimetoğlu'nun Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Doğanyol, Malatya, Gökçe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
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