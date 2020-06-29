Malatya'da antepfıstığı yaygınlaşıyor - Son Dakika

Malatya'da antepfıstığı yaygınlaşıyor

Malatya'da, bu dönemde yaklaşık bin adet yabani menengiç ağacına antepfıstığı aşılandı.

Malatya'da, bu dönemde yaklaşık bin adet yabani menengiç ağacına antepfıstığı aşılandı.

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Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılı güz döneminde başlatılan proje kapsamında ön hazırlıkları yapılan bölgelerde yabani menengiç (çitlembik) ağaçlarının ıslah edilerek antepfıstığı aşılanması çalışmalarına devam edildi.


Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen aşı kalemleri ile Malatya'nın Akçadağ, Arapgir ve Hekimhan İlçelerinde sonbaharda aşıya hazırlık budaması yapıldı. Anaçlar üzerine teknik personeller ve çiftçilerin katılımıyla mahallinde uygulamalı eğitim şeklinde aşılama çalışmaları yürütüldü.


Arapgir İlçesi Koru Mahallesi, Hekimhan İlçesi Işıklı Mahallesi ve Akçadağ İlçesi Taşevler Mahallesinde yaklaşık bin adet yabani menengiç ağacına antepfıstığı aşılandı. Ayrıca geçtiğimiz yıl aşılanan ağaçların kontrolleri yapıldı.


Doğal sermaye olarak bölgede yetişen yabani ağaçların kültür bitkisi ile aşılanıp değerlendirilerek kırsalda yaşayan üreticilere ek bir gelir kaynağı sağlanması çalışmaları devam ediyor. İmkanlar doğrultusunda gelecek yıllarda da devam ettirilmesi ve bu aşılama çalışmalarının sürdürülebilirliğinin çiftçi eliyle yürütülmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçi ziyaretleri ve eğitimleri yıl içerisinde dönemsel olarak devam edecek. - MALATYA

Gaziantep, Akçadağ, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da antepfıstığı yaygınlaşıyor - Son Dakika Ekonomi

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