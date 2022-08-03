Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuk doğum gününde toprağa verildi - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuk doğum gününde toprağa verildi

03.08.2022 18:16
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuk doğum gününde toprağa verildi

Malatya'da arkadaşları ile oyun oynarken aydınlatma direğinden akıma kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ays Taha Duman doğum gününde toprağa verildi.

Malatya'da arkadaşları ile oyun oynarken aydınlatma direğinden akıma kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ays Taha Duman doğum gününde toprağa verildi.

Olay, 29 Temmuz Cuma günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ays Taha Duman (14) arkadaşları ile birlikte evlerinin önünde bulunan sokakta oyun oynarken yol kenarında bulunan aydınlatma direğine dokunduktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen Duman'ın yakınları yerde hareketsiz bir şekilde yatan çocuğa müdahale etti. Kalp masajı yapılan çocuk tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ays Taha Duman doğum günü olan 30 Temmuz'da defnedilirken, çocuklarını ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ileri süren aile yakınları duruma tepki göstererek ilgililer hakkında işlem yapılmasını talep etti.

"Doğum günde oğlumun üzere toprak attım"

Oğlunu doğum gününde toprağa verdiğini aktaran baba Kamuran Önder Duman, "Olay günü il dışındaydım oğlum arkadaşları ile sokakta oyun oynarken, elini aydınlatma direğine götürmüş ve akıma kapılarak kendini yere atmış. Aydınlatma direğinde kırık fincan varmış. Elektrik ekipleri olay sonrası gelip kırık olan fincanı değiştirmiş. Hala kırık olan fincanlar var. Mahalle muhtarı defaatle direkten elektrik kaçağı olduğu hakkında ilgili yerlere başvuruda bulunmuş. Buna rağmen ilgilenen olmamış. Her fincan için bir can mı verilim. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını istiyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuk doğum gününde toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuk doğum gününde toprağa verildi - Son Dakika
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