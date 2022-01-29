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Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü - Son Dakika

Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü

29.01.2022 22:36

Malatya'nın Darende ilçesinde çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Vedat Doğan (60) idaresindeki 06 HC 1583 plakalı vinç yüklü tır, Yukarıulupınar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki büfeye ve kayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan şarampole düşen sürücünün üzerine, çarptığı kayanın parçaları düştü.

Olay yerine gelen polis, jandarma, 112 ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğan'ın cenazesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü

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Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü - Son Dakika
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