Malatya'da Deprem Anında Yaşananlar Güvenlik Kameralarında
26 dakika önce
Malatya'da 4.5 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya
'da 4.5 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında iş yeri çalışanlarının paniklemesi ve dışarıya koşmaları yer alıyor.
Malatya'nın Arguvan
ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu. AFAD
'dan alınan bilgilere göre Arguvan merkezli deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem sırasında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında iş yeri çalışanları ve müşterilerin paniklemesi ve dışarıya koşmaları yer alıyor.
Öte yandan, Malatya'da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:42 Kaynak: İHA
Denizli Acıpayam'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu