Malatya'da Deprem Davası: 3 Kamu Görevlisine Hapis Cezası

HABER: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Ersel 2 Apartmanı'nın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 kamu görevlisine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Ersel 2 Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul, statik proje müellifi ve müteahhit Hasan Hüseyin Kaplan; projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi Mehmet Karadeniz ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Yaşar Köksal ve Ahmet Özer hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan dava açtı.

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Ahmet Özer ve Yaşar Köksal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına karar verdi. İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi Mehmet Karadeniz'in ise beraatine hükmedildi.

Fenni mesul, statik proje müellifi ve müteahhit Hasan Hüseyin Kaplan'ın Mart 2025'te vefat etmesi nedeniyle hakkında hüküm kurulmadı.