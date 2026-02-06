Malatya\'da Deprem Yıl Dönümü Anması

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, 6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Başkan Özköse, mesajında, "Kaybettiğimiz tüm insanlarımızı rahmetle anıyor, hayatta kalan hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremin yalnızca can kayıplarına değil, hayallere, hatıralara ve geçmişe ait pek çok değere de zarar verdiğini vurgulayan Özköse, Malatya halkının güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu belirtti. Özköse, "Bugün şehrimizde yükselen yeni yollar, yeni yapılar ve yeniden kurulan hayatlar; umudun ve birlikte yeniden inşa etme iradesinin en güçlü göstergesidir" dedi.

Başkan Özköse mesajını, "Dün acıda kenetlenen bu şehir, bugün de yarınları birlikte inşa ediyor. Malatya, dün olduğu gibi bugün de bir arada yarınlara umutla ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir" sözleriyle tamamladı. - MALATYA