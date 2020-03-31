Malatya'da depremden hasar gören ilkokul yeniden inşa edilecek - Son Dakika

Malatya'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilkokul, Çalık Holding tarafından yeniden inşa edilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalık Holding adına İnşaat Yatırım Genel Müdürü Mesut Kutluay arasında "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören Sümer İlkokulunun binası yeniden inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Baruş, öğrenci mevcudu nedeniyle söz konusu okulun yapılmasının öncelikli işler arasında bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimize çağrıda bulunduk. Okullarımızın yeniden yapılması için katkı sağlamalarını istedik. Bu çağrımıza ilk cevap verenlerden biride Çalık Holding oldu. Sümer İlkokulunun yeniden inşa edilmesi sürecinde bizlere büyük katkıları olacak. Katkıları nedeniyle başta Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve değerli çalışanlarına, birlikte sözleşmeyi imzalayacağımız Mesut Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çocuklarımız kısa sürede inşa edilecek olan 24 derslikli okulumuzda ferah bir ortamda eğitimlerine devam edecekler."

Mesut Kutluay ise Çalık Holding olarak eğitime katkı sağlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Holdingin daha öncede hastane, okul ve cami inşa ettiğini anımsatan Kutluay, "Sümer İlkokulunun 24 derslikli olarak yeniden inşa edilmesi işini Çalık Holding olarak üstlenmekten onur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.