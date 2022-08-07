Malatya'da feci kaza: 9 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da feci kaza: 9 yaralı

07.08.2022 13:01
Malatya'da feci kaza: 9 yaralı

Malatya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Malatya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 10.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 44 ACH 361 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 44 BR 066 plakalı araç, A.B.'nin kullandığı 34 DR 7322 plakalı araç ve Ü.S. yönetimindeki 44 ABE 073 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada A.B., B.A., A.B., M.B., İ.E.B., A.B.B., Y.E.Y., E.B. ve B.B. isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada araçlarda sıkışan yaralılar, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 YENİ ARAÇ MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 YENİ ARAÇ
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da feci kaza: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da feci kaza: 9 yaralı - Son Dakika
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