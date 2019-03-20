Malatya'da "Düzensiz Göçle Mücadele" Toplantısı

Malatya
'da Vali Aydın
Baruş başkanlığında "Düzensiz göçle mücadele" toplantısı düzenlendi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen toplantıda, Türkiye
'de sığınmacı olarak yer alan ve kaçak yollarla ülkeye gelen göçmenlerle ilgili alınacak tedbirler ve önlemler görüşüldü.
Toplantıya, vali yardımcıları Turgay Gülenç, Mehmet Güder
ve Güher Sinem Büyüknalçacı, kaymakamlar, İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
ve İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük katıldı.