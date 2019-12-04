Son Dakika Haberleri: Malatya'da Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük beğeni topladı
Son Dakika Güncel Malatya'da Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük beğeni topladı - Son Dakika

Malatya'da Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük beğeni topladı

6 saat önce

Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu ve Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi tarafından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

Malatya'da Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük beğeni topladı, System.String[]

Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu ve Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi tarafından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.


İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu, Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim üyesi Doç Dr. Ali Ayhan tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak için Arapgir ilçesinde bir klip hazırlandı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ayhan'ın seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde hazırlanan klip, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü, Arapgir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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