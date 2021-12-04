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Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama şüphelileri tutuklandı

04.12.2021 16:31
Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama şüphelileri tutuklandı

Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakınca Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonu ve tablet bilgisayarının gasbedilmesi ile Çöşnük Mahallesi Belli Sokak'ta ikametin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İkamet kurşunlama olayının zanlısı V.Ö'nün, 4 farklı suçtan arandığı öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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