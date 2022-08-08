Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

08.08.2022 21:31
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Malatya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.50 sularında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.T. yönetimindeki 44 ACU 198 plakalı Citron marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen B.S.A. idaresindeki 42 HAZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.S.A. ile M.M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da feci kaza: 9 yaralı Malatya'da feci kaza: 9 yaralı Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:08 Yıldız orta saha Lucas Torreira'nın Galatasaray'a maliyeti açıklandı
20:54 Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı
20:45 Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı
20:45 AK Partili Cemil Yaman'dan dikkat çeken sözler: Kürtçe müzik dinledi diye insanları zindanlara attılar
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:43 Ukrayna'da Rus suikast ekibi yakalandı! Hedefte Savunma Bakanı ve üst düzey yetkililer vardı
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 21:31:16. #1.11#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement