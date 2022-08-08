Kaza, saat 19.50 sularında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.T. yönetimindeki 44 ACU 198 plakalı Citron marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen B.S.A. idaresindeki 42 HAZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.S.A. ile M.M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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