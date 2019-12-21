Malatya'da 'Hutbe okuma yarışması' düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 'Hutbe okuma yarışması' düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da İmam Hatip Liseleri arasında 'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması' düzenlendi.

Malatya'da 'Hutbe okuma yarışması' düzenlendi, System.String[]

Malatya'da İmam Hatip Liseleri arasında 'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması' düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelin İmam Hatip Liseleri ve Ortaokullarında hutbe okuma yarışması düzenlendi. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Cami Kebir'de gerçekleştirilen yarışmada 11 okuldan 11 imam hatip öğrencisi katıldı. Lokman Bedir, Harun Bekiroğlu, M. Emin Altun, Ahmet Alkan ve Zeynel Dere'in jüriliğinde gerçekleşen yarışmada, öğrenciler minbere çıkarak hazırladıkları hutbeyi okudu. Yarışma sonucunda yapılan değerlendirme ile birlikte birinciliği Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yakup Burhan Çatlı aldı. Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kuş 2'inci olurken Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Mirza Küçükarslan ise 3'üncü oldu. Yarışmacı öğrencilere Yeşilyurt İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edilirken dereceye giren öğrenciler ise altınla ödüllendirildi. Birinci olan öğrenci Yakup Burhan Çatlı'ya ödülünü Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay takdim ederken, İkinci olan öğrenci Hasan Hüseyin Kuş'a ödülünü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Behçet Bakır, Üçüncü olan öğrenci Ali Mirza Küçükarslan'a ise ödülünü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Akıncı takdim etti. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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