Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5 dakika önce
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 01.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Mehmet Bahadır
S. (40) yönetimindeki 44 NF 986 plakalı kamyonet Yazıhan
ilçesine bağlı Boztepe
Mahallesi Sarsap Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bahadır S. olay yerinde hayatını kaybetti.
Malatya- Elazığ
karayolu Orduzu
Pınarbaşı mevkiinde ise 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Her iki kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
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