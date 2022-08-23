Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı - Son Dakika
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Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı

23.08.2022 09:04
Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kardeş arasında mal paylaşımı meselesi yüzünden kavga çıktı. Ağabeyi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında birlikte yaşayan kardeşler S.U. (36) ile M.U. (39) arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.U. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu sol bağcına isabet alan S.U. yaralandı.

AĞABEYİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şüpheli şahsın kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkamette inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş kovan bulurken, şüpheli şahısla birlikte olaya karıştığı değerlendirilen O.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı
Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı
Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı
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Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mal paylaşımında kan aktı! Kardeşini vurup kayıplara karıştı - Son Dakika
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