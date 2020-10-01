Malatya'da işçi servisleri kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Sitelerinde çalışan işçileri taşıyan, plakları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 4 servis aracının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 20:35 - Kaynak: AA
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