Malatya'da işçi servisleri kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Sitelerinde çalışan işçileri taşıyan, plakları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 4 servis aracının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.