Malatya'da işitme engelli öğrencilere fotoğraf eğitimi - Son Dakika

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğince (MAFSAD), işitme engelli öğrencilere fotoğraf eğitimi verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek başkanı İnan Orhan tarafından Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, eğitimin ardından Orduzu Tabiat Parkı'nda fotoğraf çekti.

7.sınıf öğrencisi Veysel Üngür, fotoğraf çekmekten mutluluk duyduğunun belirterek, fotoğrafçılık eğitimini almalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Akşemsettin İşitme Engelliler Okul Müdürü Mesut Gönç ise öğrencilere çeşitli eğitimler vermek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Özel öğrencilerimize özel imkanlar sunabilmek adına tabiri caizse gecemizi gündüzümüze katıyor, her fırsatı değerlendirme gayreti taşıyoruz. Öğrencilerimize fotoğraf eğitimi ve çekim teknikleri noktasında bu güzel imkanı sunan MAFSAD'a ve yönetimine, okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.???????