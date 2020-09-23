Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Yazıhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hüseyin Aygün , Alaattin Uğuroğlu, Derya Durmaz , Fatma ve Seher Güler yaralandı.

Mustafa Uyanık idaresindeki 50 AZ 107 plakalı kamyonet ile Burak Durmaz yönetimindeki 41 VH 797 plakalı otomobil Malatya- Sivas kara yolu Yazıhan ilçesi girişinde çarpıştı.

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