Malatya'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Malatya'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, belediye ve Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için mücadele yürütüyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, trafik ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde tedbir aldı.