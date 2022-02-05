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Malatya'da kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Malatya'da kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

05.02.2022 20:23
Malatya'da kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde biriken kar nedeniyle kerpiç evin ikinci katı çöktü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde biriken kar nedeniyle kerpiç evin ikinci katı çöktü.

Reşadiye Mahallesi'nde Hasan Yılmaz'a ait iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi.

İçeride kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Muhtar azası Ramazan Türkoğlu, AA muhabirine, evdeki çökme sırasında ailenin misafirlikte olduğunu belirterek, "Büyük hasar var ancak can kaybı olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

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Hasan Yılmaz, Doğanşehir, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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