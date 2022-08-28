Malatya'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

28.08.2022 19:48
Malatya'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu bölge trafik müdürlüğü mevkiinde meydana gelen kazada kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.B. (56) idaresindeki 44 LF 838 plakalı araç ile M.K. (35) yönetimindeki 27 AI P008 plakalı otomobil ve İ.G.'nin kullandığı 44 AZ 912 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, İ.G. (23), A.G. (53), E.G. (50), H.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde meydana gelen ikinci kazada ise Adıyaman'dan gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir idaresindeki 51 HV 515 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak Savaklı mevkiinde şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi Malatya'da Evrensel Gazetesine Destek Malatya'da Evrensel Gazetesine Destek
Kaynak: İHA

Doğanşehir, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu
19:18 Galatasaray'ın yıkan haber! Roma'ya transfer oldu
19:07 Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti
18:46 Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın
18:24 Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı
17:43 Manchester United, Ajax'ın yıldızı Antony'i 100 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katıyor
17:34 Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tabanına karşı CHP'yi övdü
17:32 Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile karşılıklı ağlamış
17:28 CHP, Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunacak: Savcılar resen harekete geçemediği için yarın Ankara Adliyesi'nde olacağız
17:26 Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 19:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement