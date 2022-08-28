Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

28.08.2022 20:42
Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.B'nin (56) kullandığı 44 LF 838 plakalı araç, Malatya- Elazığ kara yolunun Orduzu mevkisinde, M.K. (35) yönetimindeki 27 AIP 008 plakalı araç ve İ.G'nin (23) kullandığı 44 AZ 912 plakalı araçlarla çarpıştı.

Kazada sürücü İ.G. ile aynı araçtaki A.G (53), E.G. (50) ve H.G. (25) yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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