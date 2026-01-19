Malatya'da Motosiklet Trafiğine Yasak - Son Dakika
Malatya'da Motosiklet Trafiğine Yasak

Malatya\'da Motosiklet Trafiğine Yasak
19.01.2026 13:20
Malatya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle motosiklet, mobilet ve motorlu kurye trafiğe kapatıldı.

MALATYA'da kar yağışı ve buzlanma etkili olurken, il genelinde motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkması bir gün süreyle yasaklandı.

Yurdun büyük bölümünde görülen soğuk hava ve kar yağışı, Malatya'da da etkili oluyor. Yer yer etkisini arttıran yağışla buzlanma riskine karşı Malatya Valiliği, trafik tedbirleri aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 19 Ocak 2026 Pazartesi günü, İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir. Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yeteri sayıda personel ve ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Öte yandan Kayseri, Sivas, Adıyaman ve Elazığ istikametlerine seyir halinde olan ağır vasıta araçlar için zaman zaman yol geçici olarak trafiğe kapatılıyor.

Kaynak: DHA

