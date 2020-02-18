Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı

7 saat önce

Malatya'da, okullararası genç kız ve erkekler A-B kategorisi spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı.

Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı, System.String[]

Malatya'da, okullararası genç kız ve erkekler A-B kategorisi spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu'ndaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan müsabakalar da okullar derece yapmak için kıyasıya yarıştı.

İlk müsabakalarında gençler A kategorisinde, erkeklerde 36, kızlarda 22 sporcu yarıştı. Müsabakanın ilk gününde erkeklerde Malatya Spor Lisesi birinci, Mahmut Çalık Anadolu Lisesi ikinci, Yeşilyurt Kolukısa Anadolu Lisesi üçüncü, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda ise Mahmut Çalık Anadolu Lisesi birinci, Yeşilyurt Kolukısa Anadolu Lisesi ikinci, Akçadağ Ören Anadolu Lisesi üçüncü, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar yarın sona erecek.

Anadolu Lisesi, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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