Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı

Malatya'da, okullararası genç kız ve erkekler A-B kategorisi spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları başladı.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu'ndaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan müsabakalar da okullar derece yapmak için kıyasıya yarıştı.

İlk müsabakalarında gençler A kategorisinde, erkeklerde 36, kızlarda 22 sporcu yarıştı. Müsabakanın ilk gününde erkeklerde Malatya Spor Lisesi birinci, Mahmut Çalık Anadolu Lisesi ikinci, Yeşilyurt Kolukısa Anadolu Lisesi üçüncü, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda ise Mahmut Çalık Anadolu Lisesi birinci, Yeşilyurt Kolukısa Anadolu Lisesi ikinci, Akçadağ Ören Anadolu Lisesi üçüncü, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar yarın sona erecek.