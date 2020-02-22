Malatya'da okullararası yıldızlar voleybol grup sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatya'da okullararası yıldızlar voleybol grup sona erdi - Son Dakika Spor

Malatya'da okullararası yıldızlar voleybol grup sona erdi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Grup müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Malatya'da okullararası yıldızlar voleybol grup sona erdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Grup müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Merkez ve Battalgazi Spor Salonları'nda oynanan grup müsabakalarına 10 erkek 9 kız takımı katıldı.

Üç gün süren müsabakalar sonunda kızlarda, Kahramanmaraş Elbistan Ortaokulu, Hatay Samandağ Uzunbağ Orta Okulu, Mersin Yusuf Bayık Ortaokulu, erkeklerde Gaziantep Şahinbey Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu, Adana Gazi Ortaokulu, Bingöl Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu takımları bir üst gruba yükseldi.

Derceye giren takımlara madalyaları verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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