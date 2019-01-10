Son Dakika Haberleri: Malatya'da Otomobil Çaya Devrildi: 3 Yaralı

Malatya'da Otomobil Çaya Devrildi: 3 Yaralı

47 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin Tohma Çayı'na devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da Otomobil Çaya Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin Tohma Çayı'na devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Oğuzhan Yılmaz (29) idaresindeki 06 KA 6038 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Nadir Mahallesi kavşağında Tohma Çayı'na devrildi.

Araçta sıkışan Senem Yılmaz ve Ayşe Karakaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile Yılmaz ve Karakaş, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın, buzlanma nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Oğuzhan Yılmaz, Darende, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı! Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:05:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Otomobil Çaya Devrildi: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]