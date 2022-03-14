MALATYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 17 YARALI - Son Dakika

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, otomobille çarpışan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çermik Küme Evleri mevkisinin Taşmış Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya yönüne giden Ali T. yönetimindeki 44 J 5653 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YT 875 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü, şarampole devrildi. Kazada minibüste 15, otomobilde ise 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.