Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

19.08.2022 11:56
Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik...

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 ayrı dosyadan aranması bulunan A.S. ile E.B. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 898 gram sentetik kannabinoid maddesi, 170 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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