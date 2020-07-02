Malatya'da sazan sezonu başladı - Son Dakika

Malatya'da sazan sezonu başladı

Malatya'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arası uygulanan sazangiller avcılık yasağının kalkmasının ardından tekne ile göle açılan balıkçılar vira bismillah diyerek sazan avına başladı.

Malatya'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arası uygulanan sazangiller avcılık yasağının kalkmasının ardından tekne ile göle açılan balıkçılar vira bismillah diyerek sazan avına başladı.

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Karakaya Baraj Gölü kıyısında gerçekleştirilen avcılık sezonu açılışına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, Malatya Büyükşehir Belediye personeli ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Tekneler incelendi

Malatya merkez ilçe Battalgazi Hasırcı, Boran ve Toygar Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılara ait tekneler, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından Hasırcılar Mahallesindeki Balıkçı barınağında kontrolleri yapılarak avcılığa uygunluğu denetlendi.Teknelerde inceleme yapılıp, eksikleri olup olmadığı kontrol edildi.

Kontrollerde 25 adet balıkçı teknesinin su üstü sörveyleri yapıldı. Teknelerin can yeleği, can simidi, siren, lamba, yangın söndürme tüpü gibi alet ve ekipmanları kontrol edildi. Avcılığa uygun olan tekneler "Vira Bismillah" diyerek, Karakaya Baraj Gölü'ne açıldı. - MALATYA

1 Nisan, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da sazan sezonu başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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