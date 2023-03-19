Malatya'da sel nedeniyle taşan göldeki balıklar karaya vurdu

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı yollar göle döndü. Akçadağ ilçesinde ise taşan göldeki balıklar karaya vurdu.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor. Kent genelinde etkisini süren sağanak bir çok nokta sele dönüşürken, Akçadağ, Kuluncak, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerinde çok sayıda dere taştı tarım arazileri su altında kaldı.

Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi'nde Lökomar mevkiinde taşan göldeki yüzlerce balık ise karaya vururken, sağanak yağışların gün boyu kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.