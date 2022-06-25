Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede Ö.M.A. ile M.G. ve Y.D. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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