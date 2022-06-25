Son dakika haber | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

25.06.2022 14:06

Son dakika gündem haberi... Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede Ö.M.A. ile M.G. ve Y.D. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Sırtından yaralanan Ö.M.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ö.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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