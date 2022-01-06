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Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

06.01.2022 15:43
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, örgütsel doküman ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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