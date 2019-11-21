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Malatya'da "Sosyal Uyum Çalıştayı"

6 saat önce

Malatya'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde "Sosyal Uyum Çalıştayı" yapıldı.

Malatya'da

Malatya'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde "Sosyal Uyum Çalıştayı" yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, bir otelde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle geçmişte de göç aldığını söyledi.

Türkiye'nin tarihsel misyonu, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi görmesi dolayısıyla çeşitli nedenlerle meydana gelen birçok göçe şahitlik ettiğini anlatan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

" Suriye'de yaşanan iç savaşlarla da buna şahit olduk, bunu dünyada en yakın hisseden ülke Türkiye'dir. Suriye'deki karışıklıktan dolayı ülkemize gelen geçici koruma kapsamındaki Suriyeli olarak adlandırdığımız yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Rakamlara baktığımız zaman dünyada böyle bir göç hareketliliğini, dalgasını kendi ülkesinde barındıran ve onunla ilgili düzenlemeler yapan bu insanları kendi vatanında yaşıyormuş gibi hissettiren, politikalar uygulayan bir ülkeye herhalde rastlayamayız."

Uyum çalışmaları kapsamında misafirlerin Türkiye'nin kültürünü daha fazla tanıma imkanı bulduğunu aktaran Kadıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'de güvenli bir bölge ağı oluşturulduğu zaman, orada huzur iklimi oluştuğu zaman, gönüllü geri dönüş noktasında da uyum faaliyetleri noktasında teşvik edeceğimiz gibi destekleyeceğiz. Ülkemizde kaldıkları süre boyunca da birlikte yaşama noktasında uyum faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. (Türkiye'de) 192 farklı uyruktan 5 milyona yakın yabancıyı bulunduruyoruz. Bu insanların uyum faaliyetlerini, bu ülkedeki yaşamlarını düşündüğünüz zaman her bir insanın geride bir takım hayaller bıraktığını, beklentiler ve umutları olduğunu, bu geçmiş ve potansiyelleriyle ülkemize geldiklerini unutmamamız gerekiyor."

Malatya Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı ise "Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir." diyen bir Peygamberin ümmeti olduklarını belirterek, "Ben böylesine geniş kalpli bir toplumun, böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Nalçacı, toplantının sosyal uyum anlamında katılımcılara çok şeyler katacağını umduğunu belirtti.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ile İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından uyum süreciyle ilgili sunum yapıldı.

Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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