Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçi aranıyor - Son Dakika
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Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçi aranıyor

24.04.2022 11:29
Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçi aranıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçe kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Akkoyun (67), traktörünün tankerine su almak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin su altı arama kurtarma ekipleri, kısa sürede gözden kaybolan Akkoyun için bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyetine başladı.

Kanala giden su çiftçinin bulunması için kesildi.

Akkoyun'un yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

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Kaynak: AA

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