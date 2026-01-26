Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

26.01.2026 16:27
Malatya'da düzenlenen operasyonda tefecilik yapan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı, şüpheliler tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, kentte "tefecilik" suçunu işlediği belirlenen 3 şüpheliye ait 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin faiz karşılığında para verdikleri, bu kapsamda borçlu şahıslara senet imzalattıkları, daha sonra bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları tespit edildi. Şüphelilerin, tefecilik faaliyetlerini gizlemek amacıyla evrak üzerinde araç satışı yapılmış gibi göstererek yasal ticaret izlenimi oluşturdukları ve alacaklarını tahsil etmek amacıyla zor kullandıkları belirlendi.

Silah ve çok sayıda evrak ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet fişek, 1 adet laptop ve 1 adet bilgisayar kasası, borçlu şahıslara ait bilgilerin yer aldığı 2 adet ajanda ile alacak-verecek listeleri, borçlu şahıslara ait rehin evrakları, tapu evrakları ve satış sözleşmeleri, çok sayıda çek, çek koçanı ve senet ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Malatya, Yerel, Suç

